ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Чернігівській області через удар блискавки згоріли два будинки

Новость на русском →
Субота 29 травня 2021 12:24
В Чернігівській області через удар блискавки згоріли два будинки Фото: через блискавку згоріли два будинки (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи області.

Так, одна пожежа виникла у смт Срібне Прилуцького району.

"О 15 год. 41 хв. 28 травня сталася пожежа господарчої будівлі (5х12 м, стіни цегляні, покрівля шиферна). Вогнем пошкоджено покрівлю на площі 3 кв.м. Причина - розряд блискавки", - йдеться в повідомленні.

Друге загорання через розряд блискавки сталося в селі Молодіжне Ніжинського району о 19:23 28 травня. Вогнем знищено покрівлю та перекриття, пошкоджено стіни, майно.

Нагадаємо, станом на ранок 29 травня, без електропостачання залишилися 108 населених пунктів, із низ 22 - у Чернігівській області. Через сильні пориви вітру та грозу спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП.

РБК-Україна писало, що синоптики попереджають про погіршення погоди 29 травня. Очікуються грози, місцями град та шквали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події пожежа молния
NEWS
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
Зеленський призначив голову Кіровоградської ОДА
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна