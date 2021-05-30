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Мощный ливень затопил Житомир: жители устроили водные развлечения прямо на улицах

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Житомир, Воскресенье 30 мая 2021 17:18
Мощный ливень затопил Житомир: жители устроили водные развлечения прямо на улицах Фото: мощный ливень затопил Житомир (фото zhitomir.info)
Автор: Андрей Василюк

После мощного ливня 30 мая улицы Житомира были затоплены. Местные жители выкладывают в соцсетях видео с водными развлечениями посреди города.

Об этом сообщает zhitomir.info.

Отмечается, что непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Пешеходы были по колено в воде, а транспорт оказался заблокированным.

Житомиряне плавали по улице на надувном матрасе, а некоторые устроили развлечения на водяном мотоцикле. Соответствующие кадры обнародовали в соцсетях.

Погода в Украине 30 мая продолжает быть дождливой. Из-за сильных ливней возможные подтопления в западных областях.

Погода в Украине в воскресенье, 30 мая, ожидается с обильными осадками в виде сильных дождей и гроз в большинстве регионов, при этом южные области еще порадует солнце. Температура воздуха в целом еще снизится.

В Черниговской области из-за непогоды возникли два пожара. Молнии попали в дома, чем вызвали пожар.

В течение 30 мая в Киеве также ожидается дождливая погода с грозами. Из-за осложнений погоды в столице объявили первый уровень опасности. Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

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