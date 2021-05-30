Загрожує підтоплення: на заході України сьогодні сильні зливи

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Сьогодні і завтра на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями, але без негативних наслідків.

Нагадаємо, у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Зазначимо, погода в Україні в неділю, 30 травня, очікується з рясними опадами у вигляді сильних дощів та гроз в більшості регіонів, при цьому південні області ще порадує сонце. Температура повітря в цілому ще знизиться.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа.