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Загрожує підтоплення: на заході України сьогодні сильні зливи

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Київ, Неділя 30 травня 2021 09:48
Загрожує підтоплення: на заході України сьогодні сильні зливи Фото: в Україні сильні зливи (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 30 травня продовжує бути дощовою. Через сильні зливи можливі підтоплення у західних областях.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні і завтра на річках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сiрету відбуватимуться підйоми рівнів води на 0,2 - 1,3 метрів над рiвнями, але без негативних наслідків.

В мiсцях проходження сильних злив ймовірне формування значного схилового та місцевого стоку.

Нагадаємо, у Чернігівській області через негоду виникли дві пожежі. Блискавки влучили в будинки, чим спричинили пожежу.

Зазначимо, погода в Україні в неділю, 30 травня, очікується з рясними опадами у вигляді сильних дощів та гроз в більшості регіонів, при цьому південні області ще порадує сонце. Температура повітря в цілому ще знизиться.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на перший день літа.

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