Морський бій: як США допомагають Україні у газовій війні з Росією

Фото: gazprom.ru

Сенат США у вівторок, 17 грудня, затвердив оборонний бюджет на наступний рік. Після цього підпис під ним поставить президент Дональд Трамп. У документі передбачена військова допомога Україні в розмірі 300 млн доларів.

Крім того, закон про національну оборону (NDAA) вводить санкції проти будівельників "Північного потоку-2". Запуск цього проекту може значно затягнутися, що не дозволить Росії легко відмовитися від послуг української ГТС для транзиту газу в Європу.

Чи допоможуть Україні американські санкції у розпал газових переговорів з Росією – в матеріалі РБК-Україна.

Наприкінці жовтня Данія дала дозвіл на прокладання "Північного потоку-2" (ПП-2) у своїй винятковій економічній зоні біля острова Борнхольм в Балтійському морі. Тоді в "Газпромі" говорили, що планують завершити будівництво за п'ять тижнів. При цьому через місяць віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Козак уточнив, що запуск трубопроводу запланований "в середині наступного року".

Однак і цей прогноз виглядає досить оптимістично, враховуючи новини з Вашингтона. Американський Сенат в рамках оборонного бюджету країни на наступний рік схвалив санкції проти осіб, які надають судна для укладання труб "Північного потоку-2".

Після того як документ підпише президент Дональд Трамп, Держдепартамент США матиме 60 днів для формування звіту із зазначенням конкретного списку тих, хто потрапляє під санкції. Однак, за даними WSJ, документ буде опублікований менш ніж через тиждень.

У санкційний список увійдуть швейцарська компанія Allseas, а також італійська Saipem, які добудовують "Північний потік-2". Перед ними постане вибір: відмовитися від завершення трубопроводу для "Газпрому" або поставити під удар свої проекти в Мексиканській затоці з американськими компаніями.

Труба на заміну

31 грудня закінчується термін дії контракту на транзит газу з РФ до Європи через українську газотранспортну систему (ГТС). Київ готовий укласти новий договір за європейськими правилами на 10 років з умовою прокачування 60+30 млрд кубометрів газу. Ціна питання: 3 млрд доларів транзитних платежів на рік і енергетична безпека, як мінімум, всієї Східної Європи.

Москва, у свою чергу, пропонує повернутися до прямих поставок газу, від яких Україна відмовилася ще в листопаді 2015 року, і транзитний контракт на один рік. За цей час в "Газпромі" розраховують запустити на повну силу "Північний потік-2" і "Турецький потік". Нові потужності дозволять росіянам повністю відмовитися від послуг української ГТС.

У ході Нормандського саміту 9 грудня відбулася двостороння зустріч української та російської делегацій. Переговори була присвячені закінченню військового конфлікту на Донбасі, однак команда Володимира Путіна, як і очікувалося, підняла на них "газове питання". Президент РФ запропонував Володимиру Зеленському 25% знижку на газ за прямими договорами. За підсумком сторони не дійшли згоди – "домовилися і далі домовлятися".

На переговори про новий контракт залишилося два тижні. У НАК "Нафтогаз України" і "Оператор ГТС України" не раз заявляли, що готові до зупинки транзиту, якщо угода на прийнятних умовах не відбудеться. У такому разі газотранспортна система буде працювати на реверс, доставляючи накопичений в сховищах газ в усі регіони країни. Його вистачить, щоб спокійно пройти зиму.

Росія теж може дозволити собі такий сценарій. "Газпром" заповнив газосховища в Європі, щоб виконати зобов'язання перед своїми контрагентами у разі нульового транзиту через Україну. Але вже наступної весни розпочнеться підготовка до нового опалювального сезону. Щоб закрити обсяги поставок за європейськими контрактами без української ГТС росіянам потрібні потужності обхідних газопроводів.

Насамперед мова йде про "Північний потік-2", який повинен пройти по дну Балтійського моря від селища Усть-Луга в Росії до німецького міста Грайфсвальд. Безпосередньо над завершенням двох ниток газопроводу біля данського острова Борнхольм працюють кораблі швейцарської компанії Allseas – Pioneering Spirit і Solitaire.

Згідно з даними ресурсу MarineTraffic, з моменту отримання дозволу від Данії 28 листопада, Pioneering Spirit проклав близько половини довжини ПП-2, що залишилася. При максимальній швидкості – 5 кілометрів труб на добу, корабель дійде до німецької ділянки газопроводу через два тижні. Solitaire відстає майже на 20 кілометрів. Однак погана погода може знизити темпи укладання.

Оператор проекту компанія Nord Stream 2 подала заявку німецькій владі на продовження будівництва взимку і навесні наступного року. Ймовірно мова йде про стикування данської та німецької ділянки ПП-2. Місцеві екологи вже виступили проти, адже за планом газопровід проходить через місце зимівлі мільйона морських качок.

Але головною перешкодою на шляху "Північного потоку-2" можуть стати американські санкції в рамках оборонного бюджету на 2020 рік. Вони передбачають заборону на в'їзд в США і заморожування будь-яких активів осіб, причетних до "продажу, оренди, надання або сприяння в наданні" суден для укладання в море російських трубопроводів на глибині 30 метрів і більше.

Тобто, під санкції потрапляють компанії Allseas і Saipem, які мають завершити будівництво "Північного потоку-2". Після публікації звіту Держдепартаменту США у них буде 30 днів на те, щоб зупинити роботи. В іншому випадку компанії понесуть значні збитки, насамперед через припинення співпраці з американськими компаніями Chevron і ExxonMobil над проектами в Мексиканській затоці.

Війни лобістів

Засновником і власником контрольного пакета в акціонерному товаристві "Північний потік-2" виступає російський "Газпром". Проте в консорціум також входять німецькі Uniper і Wintershall, французька Engie, австрійська OMV і британо-нідерландська Royal Dutch Shell.

Санкції проти "Північного потоку-2" загострили відносини між Сполученими Штатами та Німеччиною. Спочатку проти обмежень виступали представники великого бізнесу, зацікавлені в завершенні будівництва газопроводу. В цей проект залучені близько 350 німецьких компаній.

Коли стало очевидно, що санкції все ж будуть введені, до критики долучилися і політичні еліти. "Європейська енергетична політика вирішується в Європі, а не в США. Ми принципово відкидаємо зовнішнє втручання і санкції з екстериторіальними наслідками", – заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Примітно, що всередині Сполучених Штатів російське лобі також проводить активну роботу з цього питання. Так, наприклад, близький соратник Трампа – сенатор Ренд Пол, ще влітку виступив проти запропонованих санкцій по "Північному потоку-2". За його словами, обмеження завдадуть шкоди не Росії, а європейським союзникам США.

Українська сторона також користується послугами лобістів, але щоб зірвати запуск газопроводу. Як раніше писало РБК-Україна, Київська міська організація роботодавців нафтогазової галузі в 2018 році заплатила американській лобістській компанії Yorktown Solutions 900 тис. доларів. В цю організацію входять НАК "Нафтогаз України" та її дочірні підприємства.

Компанія працювала разом з сенаторами Тедом Крузом і Джин Шейхін, щоб провести законопроект про санкції проти ПП-2 через Конгрес. В результаті вдалося включити його положення в оборонний бюджет США, хоча така процедура використовується вкрай рідко.

"З іншого боку проти нас виступали три великих лобістських компанії, які отримали мільйони доларів від консорціуму "Північний потік-2" та від Allseas. Провідні аналітики говорили, що можливість введення санкцій дорівнює 2%... Але ми змогли пояснити, що якщо газопровід буде добудований, то Росія більше не буде залежати від України, і ми побачимо ескалацію російської агресії не тільки на Донбасі", – розповів РБК-Україна президент Yorktown Solutions Деніел Вайдіч.

Гра в цейтноті

В Кремлі вже заявили, що американський Конгрес робить все можливе, щоб погіршити відносини з Росією. "Ми звикли до такого роду нападів, знаємо, як реагувати на них, і запевняю, що ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік" не зупиняться", – сказав глава російського МЗС Сергій Лавров.

В публічній площині Росія та її союзники запевняють, що санкції не встигнуть перешкодити завершенню будівництва і можуть бути спрямовані лише на те, щоб "Північний потік-2" і "Турецький потік" не були розширені в майбутньому.

Однак Кремлю можуть знадобитися значні стимули, щоб переконати Allseas і Saipem завершити роботу під загрозою американських санкцій. Цілком імовірно, що вони вийдуть з проекту під приводом форс-мажорних обставин.

Варто відзначити, що компанії публічно поки не коментують ситуацію. Проте швейцарці нібито вже направили "Газпрому" лист з попередженням, що можуть відкликати Pioneering Spirit до закінчення будівництва.

Ще в травні заступник міністра енергетики РФ Анатолій Яновський заявив, що в разі санкцій "Газпром" зможе закінчити "Північний потік-2" своїми силами. Критики такої ідеї відзначали, що Росії знадобиться кілька років тільки на те, щоб оволодіти технологією глибоководної прокладки газопроводів.

"Ми оцінювали, що навіть без санкцій повноцінна робота "Північного потоку" – це десь вересень-жовтень наступного року. Згідно до санкцій, з тим рівнем інвестиційних вкладень вони будуть намагатися його добудувати, але вже точно у нас є повноцінний рік, а може навіть більше", – розповів міністр енергетики України Олексій Оржель в ефірі 1+1.

На його думку, газові переговори закінчаться успішно до кінця року і новий контракт на транзит газу буде укладено "з урахуванням українських інтересів". Оржель впевнений, що Росія зацікавлена залишитися надійним постачальником, адже, якщо угода знову не буде підписана, Європа почне шукати інші джерела поставок газу.

Варто також зазначити, що в разі припинення транзиту "Нафтогаз" планує активізувати роботу в міжнародних судах. Сума нового позову проти "Газпрому" становить 12 млрд доларів, додатково до тих 3 млрд, які росіяни не виплатили ще з часів програшу в минулому арбітражі.