Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары

Краснодарский край РФ в ночь на 28 апреля снова оказался под атакой неизвестніх беспилотников. Речь идет о Туапскинском НПЗ и Морском терминале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и OSINT-каналы в Telegram.
Местные сообщили о более десятка взрывов после двух ночи.
"Периодически слышна стрельба, в небе видны яркие вспышки. В одном из районов на месте падения обломков дрона началось возгорание, виден огонь и дым", - писал один из пабликов.
На фоне беспилотной опасности также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.
"Туапсе, Морской терминал и НПЗ вновь под атакой дронов... Есть несколько попаданий, но без поджога, над морем активно работает ПВО", - написали еще в одной из соцсетей.
А именно был атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12, после чего соцсети писали о возгорании двух резервуаров.
Затем стало известно о повторной атаке на Туапсе и о том, что пожары еще не успели погасить на территориии порта и НПЗ.
В сети также напомнили о предыдущих, неоднократных атаках на Туапсе. После этих обстрелов, как оказалось, произошел разлив нефти. Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные.
В оперштабе Краснодарского края под утро подтвердили информацию об атаках дронов на Туапсе - НПЗ и Морской порт. Предварительно, без пострадавших.
Отметим, что 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.