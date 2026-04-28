Война в Украине

Морской терминал и НПЗ в Туапсе вновь под атакой дронов: горят резервуары

05:29 28.04.2026 Вт
2 мин
Местные жители рассказали о многочисленных взрывах в Туапсе и пожаре, который случился после атаки
Юлия Маловичко
Фото: спасатели в РФ ликвидируют последствия пожара (Getty Images)

Краснодарский край РФ в ночь на 28 апреля снова оказался под атакой неизвестніх беспилотников. Речь идет о Туапскинском НПЗ и Морском терминале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и OSINT-каналы в Telegram.

Местные сообщили о более десятка взрывов после двух ночи.

"Периодически слышна стрельба, в небе видны яркие вспышки. В одном из районов на месте падения обломков дрона началось возгорание, виден огонь и дым", - писал один из пабликов.

На фоне беспилотной опасности также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

"Туапсе, Морской терминал и НПЗ вновь под атакой дронов... Есть несколько попаданий, но без поджога, над морем активно работает ПВО", - написали еще в одной из соцсетей.

А именно был атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12, после чего соцсети писали о возгорании двух резервуаров.

Затем стало известно о повторной атаке на Туапсе и о том, что пожары еще не успели погасить на территориии порта и НПЗ.

В сети также напомнили о предыдущих, неоднократных атаках на Туапсе. После этих обстрелов, как оказалось, произошел разлив нефти. Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные.

В оперштабе Краснодарского края под утро подтвердили информацию об атаках дронов на Туапсе - НПЗ и Морской порт. Предварительно, без пострадавших.

Напомним, Генштаб раскрыл новые детали об ударах по НПЗ в Туапсе и Ярославле.

Отметим, что 16 апреля Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный преимущественно на экспорт, практически полностью остановил свою работу.

