Морской дрон Sargan 3000 сбил "Шахед" с турели (видео)

В начале октября в Украине начали устанавливать автоматические турели для защиты Киева от дронов. Президент Владимир Зеленский заявил 4 октября, что в столице уже поставили более 12 установок, а еще восемь развернут в Киевской области.

На следующий день советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что это украинская разработка с пулеметами под управлением искусственного интеллекта.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что роботизированные турели уже сбивают российские реактивные дроны, но радиус их работы невелик, поскольку основным средством поражения является пулемет.

Позже он подтвердил, что в Киеве работают более 12 турелей Sky Sentinel 50-го калибра, а случаи уничтожения реактивных БПЛА подтверждены. Ранее, в августе, пять из 22 таких систем, на которые платформа UNITED24 собрала около 3,3 млн долларов, передали 636-му отдельному зенитному пулеметному батальону в Сумской области.