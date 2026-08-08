Морские дроны будут защищать гражданское судоходство от российских атак в Черном море

Морская крепость для защиты коридоров

Махер подтвердил, что Blue Dragon способна защищать именно гражданские суда, которые в последние недели и месяцы все чаще попадают под российские удары. По его словам, атаки РФ фактически закрыли маршрут для грузовых судов в Украину, и защита судоходных коридоров является ключевым элементом миссии компании.

CEO подчеркнул, что стратегия BlueShadow на море повторяет подход, который командир Роберт "Мадьяр" Бровди предложил для противодействия дронам на суше, только примененный в морской среде.

Приют для портов и прибрежной инфраструктуры

По словам Махера, Blue Dragon создаст оффшорную зону противодронового поражения – фактически морскую крепость. Эта зона станет пристанищем не только для прибрежных судоходных путей, но и для портов, городов и критической инфраструктуры на берегу.