Морські дрони захищатимуть цивільне судноплавство від російських атак у Чорному морі

Морська фортеця для захисту коридорів

Махер підтвердив, що Blue Dragon здатна захищати саме цивільні судна, які останніми тижнями й місяцями дедалі частіше потрапляють під російські удари. За його словами, атаки РФ фактично закрили маршрут для вантажних суден до України, і захист судноплавних коридорів є ключовим елементом місії компанії.

CEO наголосив, що стратегія BlueShadow на морі повторює підхід, який командир Роберт "Мадяр" Бровді запропонував для протидії дронам на суходолі, тільки застосований у морському середовищі.

Прихисток для портів і прибережної інфраструктури

За словами Махера, Blue Dragon створить офшорну зону протидронового ураження — фактично морську фортецю. Ця зона стане прихистком не лише для прибережних судноплавних шляхів, а й для портів, міст та критичної інфраструктури на березі.