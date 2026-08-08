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Морські дрони захищатимуть цивільне судноплавство від російських атак у Чорному морі

08:10 08.08.2026 Сб
2 хв
Чи зможе Blue Dragon відкрити заблоковані Росією маршрути для вантажних суден до України?
aimg Лев Шевченко
Фото: корабель у Чорному морі (Getty Images)

Данська компанія BlueShadow заявила, що захист коридорів для цивільного судноплавства є ключовою частиною місії системи Blue Dragon. За словами CEO компанії Чарльза Махера, розробка створить офшорну зону протидронового ураження, яка прикриє як морські шляхи, так і прибережну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю CEO BlueShadow Чарльза Махера.

Морська фортеця для захисту коридорів

Махер підтвердив, що Blue Dragon здатна захищати саме цивільні судна, які останніми тижнями й місяцями дедалі частіше потрапляють під російські удари. За його словами, атаки РФ фактично закрили маршрут для вантажних суден до України, і захист судноплавних коридорів є ключовим елементом місії компанії.

CEO наголосив, що стратегія BlueShadow на морі повторює підхід, який командир Роберт "Мадяр" Бровді запропонував для протидії дронам на суходолі, тільки застосований у морському середовищі.

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Прихисток для портів і прибережної інфраструктури

За словами Махера, Blue Dragon створить офшорну зону протидронового ураження — фактично морську фортецю. Ця зона стане прихистком не лише для прибережних судноплавних шляхів, а й для портів, міст та критичної інфраструктури на березі.

Раніше CEO компанії Чарльз Махер розповів, як працюватиме система Blue Dragon: ескадри по 12 суден, з яких 10 постійно чергуватимуть у морі, а керувати ними зможуть лише п'ять осіб берегової команди.

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