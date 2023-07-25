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ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

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Украина, Вторник 25 июля 2023 08:12
ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне против Украины составили 243 220 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 243220 (+600) человек ликвидировано;
  • танков - 4174 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин - 8131 (+13) ед;
  • артиллерийских систем - 4705 (+30);
  • РСЗО - 698 (+1) ед;
  • средства ПВО - 454 (+2) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 310 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3977 (+14);
  • крылатые ракеты - 1307 (+9);
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед;
  • специальная техника - 703 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба, враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра в этом направлении.

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