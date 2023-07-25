ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага
Потери России в войне против Украины составили 243 220 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника на 25 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - 243220 (+600) человек ликвидировано;
- танков - 4174 (+12) ед;
- боевых бронированных машин - 8131 (+13) ед;
- артиллерийских систем - 4705 (+30);
- РСЗО - 698 (+1) ед;
- средства ПВО - 454 (+2) ед;
- самолетов - 315 ед;
- вертолетов - 310 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3977 (+14);
- крылатые ракеты - 1307 (+9);
- корабли /катера - 18 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед;
- специальная техника - 703 (+5).
Ситуация на фронте
По данным Генерального штаба, враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском.
Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра в этом направлении.
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