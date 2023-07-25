ВСУ ликвидировали еще 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Потери России в войне против Украины составили 243 220 военных. За последние сутки украинские защитники ликвидировали еще 600 российских захватчиков, а также уничтожили 30 вражеских артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 25 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 243220 (+600) человек ликвидировано;

танков - 4174 (+12) ед;

боевых бронированных машин - 8131 (+13) ед;

артиллерийских систем - 4705 (+30);

РСЗО - 698 (+1) ед;

средства ПВО - 454 (+2) ед;

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 310 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3977 (+14);

крылатые ракеты - 1307 (+9);

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7194 (+12) ед;

специальная техника - 703 (+5). Ситуация на фронте По данным Генерального штаба, враг сосредотачивает свои усилия на следующих направлениях: Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском. Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия к северу и югу от Бахмута. ВСУ за прошедшую неделю освободили от оккупантов четыре квадратных километра в этом направлении.