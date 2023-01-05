Пограничники показали, как их минометные расчеты уничтожают оккупантов на востоке (видео)
Пограничники показали, как уничтожают российских оккупантов в Донецкой области с помощью 120-мм минометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Facebook.
Пограничники объяснили, что боевая работа началась с координат, полученных от аэроразведки ГПСУ. После этого минометные расчеты направляются на места укрытия и технику оккупантов.
"Не повезло врагу и в этот раз: десяток россиян после "теплой" встречи со 120-мм калибром навсегда остались в украинской земле", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки украинские войска уничтожили 810 оккупантов, а также сбили самолет, вертолет и два беспилотника врага.
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