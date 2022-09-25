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Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро

Новина українською →
Украина, Воскресенье 25 сентября 2022 09:12
Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро Фото: обновлена карта войны в Украине на 25 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские войска продолжают контрнаступление на востоке и юге страны. Между тем, как оккупанты не прекращают плотный огонь на Донбассе, а на юге сталкиваются со значительными логистическими проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро

Восточная Украина: (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские войска продолжают свои локализованные продвижения вдоль границ Харьковской и Луганской области.

Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро

Продолжаются позиционные бои южнее вдоль реки Оскол вблизи Купянска, аналитики подтверждают успех наших защитников в этом направлении.

Впрочем, как обращают внимание в ISW, болотистая местность и погодные условия затрудняют эффективную транспортировку тяжелого вооружения и техники. Что может объяснить, почему недавнее продвижение Украины вблизи границ Харьковской и Луганской области происходило преимущественно вдоль существующих дорог на восток.

Вместе с тем отмечено, что ВСУ, вероятно, продолжили наступательные действия вокруг Лимана.

Донецкая область

Российские оккупанты продолжают наземные атаки в Донецкой области. Так, ВСУ отразили вражеские штурмы к северо-востоку от Бахмута в районе Соледара и Бахмутского, к югу от Бахмута в районе Одрадовки, Курдюмовки, Зайцева и Майорска.

Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро

Кроме того, войска РФ совершили ограниченный наземный штурм Новомихайловки, которая примерно в 25 км юго-западнее Донецка.

Также враг продолжает регулярные обстрелы по всей Донецкой области и на востоке Запорожской.

Юг

Аналитики отмечают, что текущая украинская кампания блокирования на юге продолжает оказывать ощутимое влияние на российские возможности в этом направлении.

Наступление ВСУ на востоке и юге продолжается: карты боев на утро

Между тем, как россияне пытаются восстановить и сохранить текущую боевую способность путем ротации, вероятно, истощенных подразделений и последующего ухода в тыл перед продолжением украинских ударов по местам концентрации оккупантов.

Определены три места, где ведутся бои в Херсонской области - север области, запад (в районе Ингульца) и северо-запад от Херсона.

Предполагается, что украинские войска готовятся к наступлению к югу от Нововознесенского (около 16 км к югу от границы Днепропетровской и Херсонской области) и стягивают силы к Осокоровке (25 км к северо-востоку от Нововознесенского), чтобы продолжить продвижение к югу.

Не исключено продолжение боев на севере Херсонской области вблизи Ольгиного и Архангельского.

Напомним, по данным утренней сводки Генштаба, украинские бойцы за сутки отразили шесть вражеских атак на Донбассе и уничтожили пять пунктов управления россиян.

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