Морпех или опытный политик? Кто заменит Джона Гили в минобороны Британии

Британское правительство оказалось перед сложным выбором после того, как Джон Гили неожиданно покинул пост министра обороны из-за конфликта по финансированию армии. Это решение стало настоящим шоком для команды премьера Кира Стармера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Джон Гили имел репутацию надежного союзника премьера и никогда не создавал проблем публично. Чиновник успешно руководил ведомством во времена международного хаоса и обеспечил стабильную поддержку Украины в войне против России. Также министр координировал действия Британии во время обострения конфликта США и Ирана.

Однако деньги стали камнем преткновения: Гили раскритиковал Министерство финансов и ушел с должности. Теперь Киру Стармеру нужно найти человека, который сможет сбалансировать интересы армии и бюджета.

Кто может заменить Джона Гили на должности

Сейчас обсуждают четыре основные кандидатуры. Каждый имеет свои преимущества и риски.

Эл Карнс: главный претендент и "человек действия". Он - нынешний министр вооруженных сил с впечатляющей биографией Бывший морской пехотинец, пять ротаций в Афганистане, награжденный Военным крестом за храбрость.

В прошлом году он поднялся на Эверест, чтобы собрать более 1 миллиона фунтов стерлингов для ветеранов.

Карнс очень популярен среди депутатов-лейбористов, но тоже выразил сомнения относительно текущего плана инвестиций в оборону.

После отставки Гили он написал в X: "Гили оказал этой стране серьезную услугу в серьезное время".

Карнс добавил, что угрозы никуда не исчезли и считает, что армия заслуживает ведомство, которое соответствует серьезности. По его мнению, нынешний финансовый план "не соответствует своему назначению", что, по мнению издания, может помешать ему получить должность Гили.

Эл Карнс, Люк Поллард и Дуглас Александер - претенденты на должность Гили (фото: Getty Images)

В списке есть еще три влиятельные фигуры:

Дуглас Александер: министр Шотландии. Очень опытный политик, который уже работал в кабинете министров во времена прошлого правительства лейбористов. Его считают надежным и предсказуемым партнером.

Люк Поллард: сын подводника Королевского флота. Сейчас он отвечает за оборонную промышленность и готовность войск. Поллард глубоко понимает внутренние проблемы ведомства. Это поможет успокоить военных в неспокойное время.

Хайди Александер: известна стремительной карьерой. Она только в 2024 году вернулась в парламент и уже работает в кабинете министров. Ранее чиновница была заместителем мэра Лондона. Хайди считают чрезвычайно способной и, что важно для Стармера, она остается ему верной.

Выбор нового министра покажет настоящий уровень поддержки премьера среди депутатов, отмечается в статье Это также определит, каким будет будущий курс Британии в сфере безопасности и расходов на вооружение.