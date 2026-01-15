Морозы затягиваются. Какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сохраняется зимняя погода с сильными морозами. В ближайшие дни холодная воздушная масса будет удерживать низкие температуры почти по всей территории страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Температура воздуха
В ночь на 15 января температура в Украине опустится до -18 градусов, а в северных областях местами ожидается до -20 градусов.
Днем в большинстве регионов прогнозируют от -4 до -9 градусов, на севере - от -9 до -14 градусов.
В западных областях будет несколько теплее - от -3 до -8 градусов, а на Львовщине, Ивано-Франковщине и Закарпатье температура будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов.
Осадки и погодные условия
Местами в Украине возможен слабый снег. В то же время в северных и центральных областях существенных осадков не прогнозируют.
Погода в Киеве
В столице 15 января осадки маловероятны. Ночью температура снизится до -18 градусов, днем ожидается от -10 до -12 градусов.
Морозы будут продолжаться
По прогнозу синоптика, холодная погода будет доминировать и в дальнейшем, поэтому украинцам стоит готовиться к настоящей зимней прохладе.
В Украинском гидрометеоцентре одновременно обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы и очертили возможные погодные условия в Украине в январе 2026 года.
Кроме того, метеорологи рассказали, кто в мире занимается составлением долгосрочных прогнозов, на каких данных они базируются, от чего зависят, а также какой в целом может быть зима в этом году в Украине.