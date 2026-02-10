ua en ru
Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с "плюсом"

Вторник 10 февраля 2026 16:18
UA EN RU
Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с "плюсом" На Украину надвигается потепление (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Морозы в Украине начинают ослабевать, уступая место теплой воздушной массе. Уже вскоре в большинстве областей днем могут быть небольшие "плюсы", однако такие изменения погоды могут нести свои опасности.

Подробнее о погоде в Украине в среду, 11 февраля, а также о том, чего ждать украинцам дальше, читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Почему и как погода завтра будет меняться

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток 11 февраля характер погоды по территории нашей страны будет постепенно меняться.

"На высотах к нам будет распространяться теплая воздушная масса с южных направлений, что обусловит падение давления и увеличение облачности", - объяснили в публикации пресс-службы УкрГМЦ в Facebook.

При этом мороз будет ослабевать (особенно днем), что будет ощутимо в большинстве областей.

"Однако на востоке и северо-востоке - ночью еще задержится умеренный мороз", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.

Где в Украине в среду вероятны осадки

Погода в Украине завтра, по информации УкрГМЦ, ожидается облачной, с прояснениями.

Осадков в среду по Украине в целом не прогнозируют. Однако небольшой мокрый снег и дождь могут быть:

  • в Карпатах;
  • на Закарпатье.

Кое-где - гололед. А на дорогах (кроме юга) - местами гололедица.

На Прикарпатье ночью и утром - местами туман.

В каких областях будет теплее всего и что с ветром

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается (исходя из прогноза Укргидрометцентра) такой:

  • на востоке и северо-востоке - 15-20 градусов мороза;
  • на западе и юге - 4-9 градусов мороза;
  • на Закарпатье - около 0 градусов по Цельсию;
  • на остальной территории страны - от 9 до 14 градусов мороза.

Между тем днем 11 февраля температура может быть такой:

  • на востоке и северо-востоке - 2-7 градусов мороза;
  • на западе и юге - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла;
  • на Закарпатье - около 1-6 градусов тепла;
  • на остальной территории страны - от 0 до 5 градусов мороза.

"Ветер - южный, 7-12 м/с. В Карпатах днем - местами порывы 15-20 м/с", - рассказали украинцам.

Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с &quot;плюсом&quot;Прогноз погоды в Украине на 11 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Киеве и области

Погода завтра по территории города Киева и Киевской области также будет облачной, с прояснениями.

Осадков не предвидится, однако на дорогах местами - гололедица.

Ветер ожидается южный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - около 10-12 градусов мороза;
  • по области - от 9 до 14 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около 1-3 градусов мороза;
  • по области - от 0 до 5 градусов мороза.

Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с &quot;плюсом&quot;Прогноз погоды завтра в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Украине дальше

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, уже в четверг, 12 февраля, потепление в Украине "окрепнет".

"Мне хочется сразу написать о погоде, которая ожидается 12-го февраля, потому что в четверг в большинстве областей Украины днем будут небольшие "плюсы", - призналась она в своей публикации в Facebook.

В то же время эксперт напомнила, что людям при этом нужно быть особенно осторожными:

  • на дорогах;
  • на тротуарах;
  • под домами.

"Понемногу будет подтаивать лед, будут свисать угрожающие сосульки, возможны оползни снега с крыш", - объяснила синоптик.

В завершение она напомнила, что изменение погоды в Украине "может нарушить равновесие сосудов" (то есть может повлиять на метеопатов).

Морозы отступают: как изменится погода в Украине уже завтра и когда будет тепло с &quot;плюсом&quot;Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы рассказывали, как помочь животным и птицам зимой, чтобы не навредить.

Кроме того, мы объясняли, почему -25 градусов зимой - не аномалия, и грозит ли Украине "сибирский взрыв".

Читайте также, какое чудо природы заметили украинцы во время сильных морозов в январе.

