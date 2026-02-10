ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з "плюсом"

Вівторок 10 лютого 2026 16:18
UA EN RU
Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з "плюсом" На Україну насувається потепління (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Морози в Україні починають слабшати, поступаючись місцем теплій повітряній масі. Вже незабаром у більшості областей вдень можуть бути невеликі "плюси", проте такі зміни погоди можуть нести свої небезпеки.

Докладніше про погоду в Україні в середу, 11 лютого, а також про те, чого чекати українцям далі, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Чому та як погода завтра буде змінюватись

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж доби 11 лютого характер погоди по території нашої країни поступово змінюватиметься.

"На висотах до нас поширюватиметься тепла повітряна маса з південних напрямків, що зумовить падіння тиску і збільшення хмарності", - пояснили у публікації прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

При цьому мороз буде слабшати (особливо вдень), що буде відчутно в більшості областей.

"Проте на сході та північному сході - вночі ще затримається помірний мороз", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.

Де в Україні у середу ймовірні опади

Погода в Україні завтра, за інформацією УкрГМЦ, очікується хмарною, з проясненнями.

Опадів у середу по Україні в цілому не прогнозують. Однак невеликий мокрий сніг і дощ можуть бути:

  • у Карпатах;
  • на Закарпатті.

Подекуди - ожеледь. А на дорогах (крім півдня) - місцями ожеледиця.

На Прикарпатті вночі та вранці - місцями туман.

В яких областях буде найтепліше і що з вітром

Температура повітря найближчої ночі очікується (виходячи з прогнозу Укргідрометцентру) такою:

  • на сході та північному сході - 15-20 градусів морозу;
  • на заході та півдні - 4-9 градусів морозу;
  • на Закарпатті - близько 0 градусів за Цельсієм;
  • на решті території країни - від 9 до 14 градусів морозу.

Тим часом вдень 11 лютого температура може бути такою:

  • на сході та північному сході - 2-7 градусів морозу;
  • на заході та півдні - від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла;
  • на Закарпатті - близько 1-6 градусів тепла;
  • на решті території країни - від 0 до 5 градусів морозу.

"Вітер - південний, 7-12 м/с. У Карпатах вдень - подекуди пориви 15-20 м/с", - розповіли українцям.

Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з &quot;плюсом&quot;Прогноз погоди в Україні на 11 лютого (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Києві та області

Погода завтра по території міста Києва та Київської області також буде хмарною, з проясненнями.

Опадів не передбачається, проте на дорогах місцями - ожеледиця.

Вітер очікується південний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві - близько 10-12 градусів морозу;
  • по області - від 9 до 14 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько 1-3 градусів морозу;
  • по області - від 0 до 5 градусів морозу.

Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з &quot;плюсом&quot;Прогноз погоди завтра в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Україні далі

Згідно з інформацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко, вже у четвер, 12 лютого, потепління в Україні "зміцніє".

"Мені хочеться одразу написати про погоду, яка очікується 12-го лютого, бо в четвер у більшості областей України вдень будуть невеликі "плюси", - зізналась вона у своїй публікації у Facebook.

Водночас експерт нагадала, що людям при цьому потрібно бути особливо обережними:

  • на дорогах;
  • на тротуарах;
  • під будинками.

"Потроху підтаватиме лід, звисатимуть загрозливі бурульки, можливі зсуви снігу із дахів", - пояснила синоптик.

Насамкінець вона нагадала, що зміна погоди в Україні "може порушити рівновагу судин" (тобто може вплинути на метеопатів).

Морози відступають: як зміниться погода в Україні вже завтра і коли буде тепло з &quot;плюсом&quot;Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти тваринам і птахам взимку, щоб не нашкодити.

Крім того, ми пояснювали, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте також, яке диво природи помітили українці під час сильних морозів у січні.

Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
