Морозы постепенно отступают: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В Украину идет потепление, а жесткие морозы постепенно отступают. В то же время всю следующую неделю по всей стране ожидается снег с дождем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 26 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода, местами небольшой снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
Во вторник, 27 января, также ожидается снег с дождем. Сильные морозы не прогнозируются.
Столбики термометров днем покажут:
В среду, 28 января, по все территорий страны будет облачно, ожидается небольшой снег с дождем.
Столбики термометров днем покажут:
В четверг, 29 января, прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. На всей территории страны будет облачно.
Столбики термометров днем покажут:
В пятницу, 30 января, будет облачно, почти по всей территории Украины ожидается умеренный мокрый снег и дождь.
Столбики термометров днем покажут:
в западных областях - от -1 до +5 градусов.
