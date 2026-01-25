RU

Общество Образование Деньги Изменения

Морозы постепенно отступают: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

В Украину идет потепление, а жесткие морозы постепенно отступают. В то же время всю следующую неделю по всей стране ожидается снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 26 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода, местами небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -10 до +1 градусов;
  • в восточных областях - от -13 до +2 градусов;
  • в центральных областях - 0 до -2 градусов;
  • в южных областях - от 0 до +9 градусов;
  • в западных областях - от 0 до +8 градусов.

Во вторник, 27 января, также ожидается снег с дождем. Сильные морозы не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -5 до +1 градусов;
  • в восточных областях - от -9 до -1 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до -3 градусов;
  • в южных областях - от 0 до +6 градусов;
  • в западных областях - от 0 до +6 градусов.

В среду, 28 января, по все территорий страны будет облачно, ожидается небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от 0 до +2 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до +8 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до +4 градусов;
  • в южных областях - от +6 до +11 градусов;
  • в западных областях - от 0 до +4 градусов.

В четверг, 29 января, прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. На всей территории страны будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до +1 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до +5 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до +6 градусов;
  • в южных областях - от +5 до +9 градусов;
  • в западных областях - от 0 до +5 градусов.

В пятницу, 30 января, будет облачно, почти по всей территории Украины ожидается умеренный мокрый снег и дождь.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -3 до +1 градусов;
  • в восточных областях - от 0 до +7 градусов;
  • в центральных областях - от -1 до +6 градусов;
  • в южных областях - от +5 до -9 градусов;

в западных областях - от -1 до +5 градусов.

 

Напомним, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, действительно ли этот январь в Украине - холоднее нормы, и какой может быть погода в начале февраля.

