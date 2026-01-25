Морози поступово відступають: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)

До України йде потепління, а жорсткі морози поступово відступають. Водночас весь наступний тиждень по всій країні очікується сніг з дощем.
У понеділок, 26 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна погода, місцями невеликий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У вівторок, 27 січня, також очікується сніг з дощем. Сильні морози не прогнозуються.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У середу, 28 січня, по всі територій країни буде хмарно, очікується невеликий сніг з дощем.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У четвер, 29 січня, прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг. На всій території країни буде хмарно.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
У п'ятницю, 30 січня, буде хмарно, майже по всій території України очікується помірний мокрий сніг та дощ.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
у західних областях - від -1 до +5 градусів.
