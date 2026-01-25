Морозы постепенно отступают: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В Украину идет потепление, а жесткие морозы постепенно отступают. В то же время всю следующую неделю по всей стране ожидается снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 26 января, в большинстве регионов Украины будет преобладать облачная погода, местами небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -10 до +1 градусов;

в восточных областях - от -13 до +2 градусов;

в центральных областях - 0 до -2 градусов;

в южных областях - от 0 до +9 градусов;

в западных областях - от 0 до +8 градусов.

Во вторник, 27 января, также ожидается снег с дождем. Сильные морозы не прогнозируются.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -5 до +1 градусов;

в восточных областях - от -9 до -1 градусов;

в центральных областях - от 0 до -3 градусов;

в южных областях - от 0 до +6 градусов;

в западных областях - от 0 до +6 градусов.

В среду, 28 января, по все территорий страны будет облачно, ожидается небольшой снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от 0 до +2 градусов;

в восточных областях - от 0 до +8 градусов;

в центральных областях - от 0 до +4 градусов;

в южных областях - от +6 до +11 градусов;

в западных областях - от 0 до +4 градусов.

В четверг, 29 января, прогнозируется небольшой дождь и мокрый снег. На всей территории страны будет облачно.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -1 до +1 градусов;

в восточных областях - от 0 до +5 градусов;

в центральных областях - от 0 до +6 градусов;

в южных областях - от +5 до +9 градусов;

в западных областях - от 0 до +5 градусов.

В пятницу, 30 января, будет облачно, почти по всей территории Украины ожидается умеренный мокрый снег и дождь.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -3 до +1 градусов;

в восточных областях - от 0 до +7 градусов;

в центральных областях - от -1 до +6 градусов;

в южных областях - от +5 до -9 градусов;

в западных областях - от -1 до +5 градусов.

