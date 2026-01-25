Морози поступово відступають: прогноз погоди в Україні на тиждень (карти)​​​​​​​

До України йде потепління, а жорсткі морози поступово відступають. Водночас весь наступний тиждень по всій країні очікується сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 26 січня, у більшості регіонів України переважатиме хмарна погода, місцями невеликий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -10 до +1 градусів;

у східних областях - від -13 до +2 градусів;

у центральних областях - 0 до -2 градусів;

у південних областях - від 0 до +9 градусів;

у західних областях - від 0 до +8 градусів.

У вівторок, 27 січня, також очікується сніг з дощем. Сильні морози не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -5 до +1 градусів;

у східних областях - від -9 до -1 градусів;

у центральних областях - від 0 до -3 градусів;

у південних областях - від 0 до +6 градусів;

у західних областях - від 0 до +6 градусів.

У середу, 28 січня, по всі територій країни буде хмарно, очікується невеликий сніг з дощем.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від 0 до +2 градусів;

у східних областях - від 0 до +8 градусів;

у центральних областях - від 0 до +4 градусів;

у південних областях - від +6 до +11 градусів;

у західних областях - від 0 до +4 градусів.

У четвер, 29 січня, прогнозується невеликий дощ та мокрий сніг. На всій території країни буде хмарно.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +1 градусів;

у східних областях - від 0 до +5 градусів;

у центральних областях - від 0 до +6 градусів;

у південних областях - від +5 до +9 градусів;

у західних областях - від 0 до +5 градусів.

У п'ятницю, 30 січня, буде хмарно, майже по всій території України очікується помірний мокрий сніг та дощ.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -3 до +1 градусів;

у східних областях - від 0 до +7 градусів;

у центральних областях - від -1 до +6 градусів;

у південних областях - від +5 до -9 градусів;

у західних областях - від -1 до +5 градусів.

