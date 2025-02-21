Мороз не теряет оборотов. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

На выходных, 22-23 февраля, в Украине будет сухо и морозно. Причем мороз не планирует спадать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Суббота, 22 февраля

В субботу, 22 февраля, в Украине будет сухо, дождей и снега не ожидается. При этом мороз, особенно ночью, достигнет значительных показателей.

Максимально ночью мороз будет на уровне -17 градусов, в Сумской области. Не менее холодно ночью будет в Харьковской и Черниговской областях, -15 и -16 градусов соответственно. Теплее всего ночью будет в Крыму, до -8 градусов.

Днем мороз сохранится. Холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях, до -9 градусов. "Плюсы" днем покажутся на западе, максимально на Закарпатье +2...+4 градусов.

В Киеве без осадков, днем -6...-4, ночью до -14 градусов.



Погода в Украине 22 февраля (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 23 февраля

В воскресенье, 23 февраля, снег все же зайдет в Украину. Он пройдет в Крыму, Донецкой, Луганской, Харьковской областях.

Пасмурно будет в Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях. Мороз ночью максимально опустится до -18, в Харьковской области. Не менее холодно будет в Полтавской и Сумской областях - -17, -16 градусов.

Днем "плюсов" будет больше, чем в субботу, особенно на западе. +2...+4 градусов ожидаются не только на Закарпатье, но и на Прикарпатье.

В Киеве без осадков, ночью до -13 градусов, днем в пределах -1...-3 градусов.



Погода в Украине 23 февраля (meteo.gov.ua)