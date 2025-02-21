ua en ru
Пт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

На Украину надвигается волна похолодания: где ждать самых больших морозов

Пятница 21 февраля 2025 16:14
UA EN RU
На Украину надвигается волна похолодания: где ждать самых больших морозов Выходные дни в Украине будут морозными (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Прогнозируемое некоторыми экспертами потепление в Украине предвидится. Однако сначала украинцам нужно пережить волну похолодания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

Волна похолодания, которую прогнозируют синоптики, приходится на ближайшие выходные дни:

  • субботу (22 февраля);
  • воскресенье (23 февраля).

Птуха объяснила, что в течение этих дней синоптическую ситуацию в Украине будет продолжать предопределять антициклон (поле высокого атмосферного давления) в сочетании с холодной арктической воздушной массой с северо-востока.

По ее словам, температурные показатели в разных областях будут зависеть также от облачности.

"Но по многим расчетам, как раз таки облачности на выходных будет гораздо меньше. Будет больше прояснений", - отметила эксперт.

Учитывая это ближайшие ночи могут быть "довольно прохладными" - от 11 до 16 градусов мороза.

Ожидается, что холоднее всего при этом будет:

  • на северо-востоке страны;
  • на севере (в том числе и в Киевской области);
  • в Карпатах.

В этих регионах ближайшей ночью температура воздуха местами может достигать 17-20 градусов ниже нуля.

В целом в Киевской области на ближайшую ночь (с пятницы на субботу) прогнозируют от -11 до -16 градусов по Цельсию. Местами может быть до 19 градусов мороза.

В столице при этом ожидается от 12 до 14 градусов ниже нуля.

"Днем также остаются морозы - от 1 до 7 градусов в большинстве областей", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что немного теплее может быть на крайнем западе и на юге Украины. Там ночные температуры прогнозируют на уровне 6-14 градусов мороза, а дневные - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Это вот на ближайшие дни. Относительно осадков - на выходных их не ожидаем. Только в Крыму", - подытожила представительница УкрГМЦ.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.

Читайте также, чего ни в коем случае нельзя делать во время ухудшения погоды, чтобы уберечь собственный кошелек, здоровье и даже жизнь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве Погода на день
NEWS
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
РФ выпустила по Украине 160 дронов и атаковала Одесскую область баллистикой
DAILY
Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Кто вместо Шольца? Чем закончатся выборы в Германии и чего ждать Украине