На Украину надвигается волна похолодания: где ждать самых больших морозов
Прогнозируемое некоторыми экспертами потепление в Украине предвидится. Однако сначала украинцам нужно пережить волну похолодания.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего
Волна похолодания, которую прогнозируют синоптики, приходится на ближайшие выходные дни:
- субботу (22 февраля);
- воскресенье (23 февраля).
Птуха объяснила, что в течение этих дней синоптическую ситуацию в Украине будет продолжать предопределять антициклон (поле высокого атмосферного давления) в сочетании с холодной арктической воздушной массой с северо-востока.
По ее словам, температурные показатели в разных областях будут зависеть также от облачности.
"Но по многим расчетам, как раз таки облачности на выходных будет гораздо меньше. Будет больше прояснений", - отметила эксперт.
Учитывая это ближайшие ночи могут быть "довольно прохладными" - от 11 до 16 градусов мороза.
Ожидается, что холоднее всего при этом будет:
- на северо-востоке страны;
- на севере (в том числе и в Киевской области);
- в Карпатах.
В этих регионах ближайшей ночью температура воздуха местами может достигать 17-20 градусов ниже нуля.
В целом в Киевской области на ближайшую ночь (с пятницы на субботу) прогнозируют от -11 до -16 градусов по Цельсию. Местами может быть до 19 градусов мороза.
В столице при этом ожидается от 12 до 14 градусов ниже нуля.
"Днем также остаются морозы - от 1 до 7 градусов в большинстве областей", - рассказала Птуха.
Она уточнила, что немного теплее может быть на крайнем западе и на юге Украины. Там ночные температуры прогнозируют на уровне 6-14 градусов мороза, а дневные - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
"Это вот на ближайшие дни. Относительно осадков - на выходных их не ожидаем. Только в Крыму", - подытожила представительница УкрГМЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине в последнее время зима без морозов и чем опасен дефицит снега.
Читайте также, чего ни в коем случае нельзя делать во время ухудшения погоды, чтобы уберечь собственный кошелек, здоровье и даже жизнь.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.