На Украину надвигается волна похолодания: где ждать самых больших морозов

Прогнозируемое некоторыми экспертами потепление в Украине предвидится. Однако сначала украинцам нужно пережить волну похолодания.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Где в Украине в ближайшее время будет холоднее всего

Волна похолодания, которую прогнозируют синоптики, приходится на ближайшие выходные дни:

субботу (22 февраля);

воскресенье (23 февраля).

Птуха объяснила, что в течение этих дней синоптическую ситуацию в Украине будет продолжать предопределять антициклон (поле высокого атмосферного давления) в сочетании с холодной арктической воздушной массой с северо-востока.

По ее словам, температурные показатели в разных областях будут зависеть также от облачности.

"Но по многим расчетам, как раз таки облачности на выходных будет гораздо меньше. Будет больше прояснений", - отметила эксперт.

Учитывая это ближайшие ночи могут быть "довольно прохладными" - от 11 до 16 градусов мороза.

Ожидается, что холоднее всего при этом будет:

на северо-востоке страны;

на севере (в том числе и в Киевской области);

в Карпатах.

В этих регионах ближайшей ночью температура воздуха местами может достигать 17-20 градусов ниже нуля.

В целом в Киевской области на ближайшую ночь (с пятницы на субботу) прогнозируют от -11 до -16 градусов по Цельсию. Местами может быть до 19 градусов мороза.

В столице при этом ожидается от 12 до 14 градусов ниже нуля.

"Днем также остаются морозы - от 1 до 7 градусов в большинстве областей", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что немного теплее может быть на крайнем западе и на юге Украины. Там ночные температуры прогнозируют на уровне 6-14 градусов мороза, а дневные - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Это вот на ближайшие дни. Относительно осадков - на выходных их не ожидаем. Только в Крыму", - подытожила представительница УкрГМЦ.