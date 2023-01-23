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Без осадков, но местами сильный ветер и туман: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Понедельник 23 января 2023 07:00
Без осадков, но местами сильный ветер и туман: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз на 23 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 23 января будет без осадков, местами даже до +11 градусов днем. Но в Приазовье вероятный сильный ветер, а в Карпатах - туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, в Карпатах ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, впрочем, в Приазовье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -1 +2 градуса, днем от 0 до +2;
  • на западе ночью +2 +4, а днем +2 +11 градусов;
  • в восточных областях ночью -2 -4 градуса, днем от -1 до +3;
  • на юге страны ночью 0 до +3, а днем +1 +3 градуса;
  • в центральных областях ночью от -1 до +2 градусов, днем 0 +2.

Без осадков, но местами сильный ветер и туман: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от 0 до -2, а днем от 0 до +2.

Напомним, недавно синоптики обновили прогноз погоды на февраль 2023 года.

Также мы писали о том, что Киев установил новый температурный рекорд впервые за 143 года.

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