Без осадков, но местами сильный ветер и туман: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 23 января будет без осадков, местами даже до +11 градусов днем. Но в Приазовье вероятный сильный ветер, а в Карпатах - туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями. Без осадков, в Карпатах ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, впрочем, в Приазовье местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- в северных областях ночью -1 +2 градуса, днем от 0 до +2;
- на западе ночью +2 +4, а днем +2 +11 градусов;
- в восточных областях ночью -2 -4 градуса, днем от -1 до +3;
- на юге страны ночью 0 до +3, а днем +1 +3 градуса;
- в центральных областях ночью от -1 до +2 градусов, днем 0 +2.
Погода в Киеве
Днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно восточный 5-10 м/с. Столбики термометров ночью будут колебаться от 0 до -2, а днем от 0 до +2.
Напомним, недавно синоптики обновили прогноз погоды на февраль 2023 года.
Также мы писали о том, что Киев установил новый температурный рекорд впервые за 143 года.
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