Мороз до -19, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня
В Украине сегодня, 1 февраля, ожидается мороз до - 19 градусов, но осадки не прогнозируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине прогнозируется холодная погода с температурой днем 12-17° мороза. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине 9-14° мороза; в южных областях 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье 1-6° мороза.
Без осадков, только в юго-восточной части ночью снег. На дорогах страны местами гололед.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киеве и области ожидается холодная погода, без осадков. На дорогах местами гололед.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 14-19° мороза, в Киеве 14-16° мороза.
Прогнозы на февраль
Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.
Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.
Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.