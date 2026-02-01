ua en ru
Мороз до -19, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня

Воскресенье 01 февраля 2026 07:00
Мороз до -19, но без осадков: какой будет погода в Украине сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 1 февраля (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 1 февраля, ожидается мороз до - 19 градусов, но осадки не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине прогнозируется холодная погода с температурой днем 12-17° мороза. На Прикарпатье, Днепропетровщине, Донетчине и Луганщине 9-14° мороза; в южных областях 4-9° мороза; в Крыму и Закарпатье 1-6° мороза.

Без осадков, только в юго-восточной части ночью снег. На дорогах страны местами гололед.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области ожидается холодная погода, без осадков. На дорогах местами гололед.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19° мороза, в Киеве 14-16° мороза.

Прогнозы на февраль

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в начале февраля будет по-настоящему холодной. Местами прогнозируют чрезвычайный мороз "красного" уровня, до -30 градусов.

Также синоптик спрогнозировала, когда ждать пик морозов и их ослабление.

Кроме того, метеорологи рассказали о климатических особенностях февраля и дали предварительный прогноз на 2026 год: средние и экстремальные температуры, количество осадков и ожидаемая погода - в пределах нормы или немного теплее.

