В Карпатах есть угроза схода лавин, туристов просят не ходить в горы
В Карпатах зафиксирована значительная снеголавинная опасность. Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинского гидрометеорологического центра.
Угроза схода лавин 3 уровня продержится на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Черновицкой областей до 8 февраля включительно.
"Возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!", - пишет пресс-служба.
Также до 8 февраля включительно будет удерживаться умеренная снеголавинная опасность 2 уровня на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в высокогорье Карпат фиксируют снижение температуры воздуха до -22 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.