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В Карпатах усиливается мороз: температура опустилась до -22

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Карпаты, Вторник 07 февраля 2023 09:18
В Карпатах усиливается мороз: температура опустилась до -22 Фото: в Карпатах ударил мороз до -22 (facebook.com/chornogora.rescue)
Автор: Мария Кучерявец

В Карпатах продолжает усиливаться мороз. В высокогорье фиксируют понижение температуры воздуха до -22 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:00, 07.02.2023 в г. Поп Иван Черногорский облачно с прояснениями, ветер северный, 5 м/с., температура воздуха -22 градуса", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера в карпатских горах температура держалась в пределах -20 градусов.

Напомним, что сегодня в Украине ожидается морозная погода, в части областей возможен небольшой снег и шквальный ветер.

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