Мороз до -14 и сильный ветер: где сегодня будет снежить и будет холоднее всего

Погода в Украине

Во второй день нового года в Украине ожидается облачная погода. В северных и большинстве западных областей прогнозируют небольшой снег, на остальной территории существенных осадков не предвидится, сообщают синоптики.

Метеорологи предупреждают, что на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью в западных областях, а днем по всей Украине местами порывы будут достигать 15-20 м/с, в Карпатах - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов мороза, в западных и южных областях - 3-8 градусов мороза. Днем ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в южных регионах и в Крыму - 2-7 градусов тепла.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет облачно, прогнозируется небольшой снег. На дорогах местами образуется гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура по Киевской области ночью составит 9-14 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается 9-11 градусов мороза, днем - около 0 градусов.