Морковь неожиданно подскочила в цене: сколько просят за килограмм

Почему дорожает морковь

Участники рынка отмечают, что оптовые компании и розничные сети активно закупают продукцию, тогда как запасы овощей в хранилищах быстро сокращаются. Поэтому фермеры получили возможность повысить цены на качественные корнеплоды.

Сейчас морковь продается в пределах 6-13 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Что происходит на рынке

Эксперты объясняют рост цен сезонным истощением запасов. Оптовики все чаще сталкиваются с трудностями при закупке крупных партий качественной продукции, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Несмотря на подорожание, морковь в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году. По состоянию на сейчас цены на нее примерно на 69% ниже, чем в этот же период прошлого года.