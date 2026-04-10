Морковь неожиданно подскочила в цене: сколько просят за килограмм

13:24 10.04.2026 Пт
2 мин
На оптовых рынках становится все меньше качественной моркови
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине дорожает морковь (pexels.com)

На этой неделе в Украине подорожала морковь. Эксперты говорят, что это связано с высоким спросом на фоне ограниченного предложения.

Почему дорожает морковь

Участники рынка отмечают, что оптовые компании и розничные сети активно закупают продукцию, тогда как запасы овощей в хранилищах быстро сокращаются. Поэтому фермеры получили возможность повысить цены на качественные корнеплоды.

Сейчас морковь продается в пределах 6-13 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Что происходит на рынке

Эксперты объясняют рост цен сезонным истощением запасов. Оптовики все чаще сталкиваются с трудностями при закупке крупных партий качественной продукции, что дополнительно подталкивает цены вверх.

Несмотря на подорожание, морковь в Украине все еще остается значительно дешевле, чем в прошлом году. По состоянию на сейчас цены на нее примерно на 69% ниже, чем в этот же период прошлого года.

Ранее РБК-Украина писало, что несмотря на стабилизацию энергосистемы цены на продукты существенно не снизятся. Мясо подорожает примерно на 10%, овощи останутся дорогими из-за импорта, а снижение цен ожидается лишь ближе к лету (в частности на яйца и сезонные продукты).

Также мы рассказывали, что овощи в этом году подешевели из-за увеличения производства, тогда как хлеб, масло и гречка дорожают: хлеб - постепенно, масло уже значительно выросло в цене, а гречка - из-за сокращения посевов и искусственного дефицита.

