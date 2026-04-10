Морква неочікувано підскочила в ціні: скільки просять за кілограм

Чому дорожчає морква

Учасники ринку зазначають, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах швидко скорочуються. Через це фермери отримали можливість підвищити ціни на якісні коренеплоди.

Наразі морква продається в межах 6-13 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Що відбувається на ринку

Експерти пояснюють зростання цін сезонним виснаженням запасів. Оптовики дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі великих партій якісної продукції, що додатково підштовхує ціни вгору.

Попри подорожчання, морква в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік. Станом на зараз ціни на неї приблизно на 69% нижчі, ніж у цей же період минулого року.