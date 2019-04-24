"Динамо" і "Шахтар" не виявили переможця

Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

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"Динамо" в домашньому матчі 25-го туру УПЛ зіграло внічию з "Шахтарем" (0:0). Вболівальники на НСК Олімпійський голів у поєдинку так і не побачили.

Форвард "гірників" Жуніор Мораєс не реалізував пенальті в доданий до основного час матчу з "Динамо".

На 94 хвилині Микита Бурда сфолив проти Дентіньо. Арбітр матчу Віталій Романов вказав на точку.

До м'яча підійшов Жуніор Мораєс, однак не зміг переграти голкіпера «Динамо» Дениса Бойка.

«Шахтар» зберіг 7-очковий відрив від киян в таблиці.