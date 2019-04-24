ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Динамо" і "Шахтар" не виявили переможця

Новини » Спорт    24.04.2019 - 21:00
"Динамо" і "Шахтар" не виявили переможця
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (fcdynamo.kiev.ua)

Головне українське Ель-Класіко

"Динамо" в домашньому матчі 25-го туру УПЛ зіграло внічию з "Шахтарем" (0:0). Вболівальники на НСК Олімпійський голів у поєдинку так і не побачили.

Форвард "гірників" Жуніор Мораєс не реалізував пенальті в доданий до основного час матчу з "Динамо".

На 94 хвилині Микита Бурда сфолив проти Дентіньо. Арбітр матчу Віталій Романов вказав на точку.

До м'яча підійшов Жуніор Мораєс, однак не зміг переграти голкіпера «Динамо» Дениса Бойка.

«Шахтар» зберіг 7-очковий відрив від киян в таблиці.

"Динамо" повторило клубний рекорд у виїзних матчах УПЛ "Шахтар" в серії пенальті вибив "Динамо" з Кубка України
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ДинамоШахтарЧемпионат УкраиныУПЛ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся