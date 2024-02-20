Монзуль получила должность в УАФ, легенда сборной Украины пополнил команду Шевченко

В столичном Доме футбола прошло заседание исполнительного комитета ассоциации. Члены исполкома прекратили полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

Далее новый президент ассоциации Андрей Шевченко предложил список кандидатов на должности руководителей комитетов. Без руководителя пока будет оставаться комитет женского и девичьего футбола. К вопросу избрания его руководителя исполком вернется после выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Новыми главами комитетов УАФ стали:

комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;

комитета профессионального футбола – Олег Лужный;

комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;

комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;

комитета арбитров – Екатерина Монзуль;

комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);

комитета по статусу и трансферу футболистов – Евгения Ершова;

спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;

комитета по аттестированию футбольных клубов – Виктор Бессмертный;

комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.

Шевченко – президент УАФ

Легендарный футболист был безальтернативным кандидатом. Перед его избранием делегаты конгресса проголосовали за прекращение полномочий экс-главы организации Андрея Павелко.

После избрания Шевченко предложил уменшить количество вице-президентов до трех. Ими стали Павел Бойчук (первый вице-президент), Сергей Ребров и Александр Шевченко. Ранее в УАФ было аж 14 вице-президентов.

Шевченко стал шестым президентом ФФУ/УАФ в истории. Его предшественник в прошлом году оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств на строительстве завода искусственной травы. Шевченко и Павелко – кумовья и сотрудничали в ролях наставника сборной и президента ассоциации.