ua en ru
Сб, 20 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В работе Monobank произошел сбой

Киев, Пятница 19 января 2024 23:36
UA EN RU
В работе Monobank произошел сбой Фото: В работе Monobank произошел сбой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Приложение Monobank работает нестабильно и выдает ошибку при входе или во время операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу поддержки Monobank в Telegram.

Приложение выдает ошибку при входе и совершении операций. Операторы службы поддержки написали, что по этому вопросу разбираются специалисты банка.

"Сейчас наблюдаются трудности в работе мобильного приложения, в связи с этим мы можем отвечать медленнее обычного. Не волнуйтесь, пожалуйста, этот вопрос уже в работе наших специалистов. Спасибо за понимание!", - ответили в поддержке.

Приложение выдает ошибку

В работе Monobank произошел сбой

Обновлено 20.01.2024, 00:00

По словам соучредителя Monobank Олега Гороховского в Telegram, хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

"Самая мощная DDoS атака. Ситуация под контролем", - написал Гороховский.

В службе поддержки банка ответили, что ситуация нормализовалась и сейчас все должно работать.

"Извините, пожалуйста, были сложности на нашей стороне, которые могли отразиться на вашей работе с приложением или с проведением платежей. На данный момент все должно работать", - ответили в поддержке.

Сбои в работе Monobank

Ранее мы сообщали, что в начале 2024 г. произошел сбой в работе программы Monobank. Клиенты не могли авторизоваться и пользоваться услугами банка.

Также в декабре 2023 года Monobank попал под массированную кибератаку . Специалистам удалось ее отразить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Monobank
NEWS
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск