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Monobank вторые сутки находится под DDoS-атакой

Украина, Суббота 17 августа 2024 20:23
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Monobank вторые сутки находится под DDoS-атакой Фото: Monobank попал под DDoS-атаку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Со вчерашнего вечера украинский Monobank находится под DDoS-атакой. Компания получила уже несколько миллиардов запросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя банка Олега Гороховского.

Гороховский заявил, что DDoS практически без остановки продолжается уже вторые сутки.

"Под атакой Банки. Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра", - сказал он.

В то же время соучредитель Mono сообщил, что за эти два дня компания получила почти 3 миллиарда запросов на сервис.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, назло этой нечисти", - добавил он.

Напомним, что вчера вечером Гороховский сообщил, что Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой.

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Monobank
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