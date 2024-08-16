Миллиард запросов за 3 часа. Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя банка Олега Гороховского.

"Сообщения от нашего СТО: "Коллеги добрый вечер. Идет DDOS-атака. Отбиваем, попивая кофе с пончиками... Уже есть около МЛРД запросов на услуги monobank за 3 часа . Держим ситуацию под контролем", - сообщил соучредитель банка.

Гороховский сообщил, что сегодня вечером Monobank попал под DDoS-атаку.

Напомним, что в прошлом месяце в работе украинского банка Monobank наблюдался сбой в работе. В частности, клиенты не могли создать "банку" для сбережений. Кроме Mono сбои также наблюдались у Vodafone и Sense Bank.

В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой и дали советы, как быстро справиться с проблемой.

До этого сбой в Monobank был зафиксирован в апреле этого года. Пользователи сообщали, что мобильное приложение перестало загружаться, не работает авторизация. Некоторые также фиксировали проблемы с транзакциями.

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