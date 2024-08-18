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Уже 5,5 миллиарда запросов. Monobank третьи сутки находится под DDoS-атакой

Воскресенье 18 августа 2024 12:10
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Уже 5,5 миллиарда запросов. Monobank третьи сутки находится под DDoS-атакой Иллюстративное фото: Monobank третьи сутки находится под DDoS-атакой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинский банк Monobank уже третьи сутки находится под DDoS-атакой. Компания получила уже более 5 млрд запросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление соучредителя банка Олега Гороховского.

"Уже 5,5 миллиарда запросов! Стоим", - написал Гороховского.

По его словам, для отражения атаки подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Гороховский отмечает, что для AWS кибератака такого масштаба тоже нетипична.

"Нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – написал он.

Amazon Web Services (AWS) – это платформа облачных вычислений, которую разработала компания Amazon. Она предлагает широкий спектр услуг и решений, включая вычислительные ресурсы, хранение данных, базы данных, аналитику, искусственный интеллект, безопасность и т.д. Пользователи могут использовать эти услуги по модели "оплата за использование" (pay-as-you-go), что позволяет масштабировать свои ресурсы в соответствии с потребностями. AWS популярен среди компаний разного размера из-за своей гибкости, масштабируемости и доступности.

DDoS (Distributed Denial of Service) атака – это тип кибернападения, при котором злоумышленники пытаются перегрузить сервер или сетевой ресурс большим количеством запросов, что превышает его возможности обработки. Это приводит к тому, что ресурс становится недоступным для легитимных пользователей.

DDoS атаки на Monobank

Напомним, что с вечера пятницы, 16 августа, Monobank оказался под масштабной DDoS-атакой . Вчера Гороховский сообщал, что Monobank все еще находится под DDoS атакой. Тогда компания получила уже несколько миллиардов запросов

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