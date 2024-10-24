Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

Отказ арестовать Путина

Напомним, в начале сентября российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. Глава Кремля не побоялся поехать туда даже несмотря на тот факт, что Монголия еще в 2003 году ратифицировала Римский статут.

В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поэтому все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять такое решение.

Улан-Батор проигнорировал свои обязательства, что вызвало резкую реакцию Украины.

Более детально о таком шаге Монголии - в материале РБК-Украина.

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