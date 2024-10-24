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Монголию официально признали нарушительницей из-за отказа арестовать Путина

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Палата предварительного производства II Международного уголовного суда подтвердила, что отказ Монголии арестовать главу Кремля Владимира Путина - игнорирование обязательств. Поэтому дело рассмотрит Ассамблея государств-участников Римского статута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МУС.

Согласно решению палаты предварительного производства, Монголия не выполнила просьбу МУС о сотрудничестве, вопреки положениям Римского статута. Такой шаг Улан-Батора препятствовал осуществлению судом своих функций и полномочий. 

"Учитывая серьезность отказа Монголии сотрудничать с судом, Палата сочла необходимым передать этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников", - сказано в сообщении МУС. 

Также палата предварительного производства в своем решении подчеркнула, что иммунитет главы государства не является основанием для того, чтобы игнорировать ордер на арест. 

"Государства-участники и государства, признающие юрисдикцию суда, обязаны арестовывать и выдавать лиц, на которых выданы ордера МУС, независимо от их официального положения или гражданства", - подтвердила палата предварительного производства. 

Отказ арестовать Путина

Напомним, в начале сентября российский диктатор Владимир Путин посетил Монголию. Глава Кремля не побоялся поехать туда даже несмотря на тот факт, что Монголия еще в 2003 году ратифицировала Римский статут.

В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поэтому все страны, которые ратифицировали Римский статут, обязаны выполнять такое решение.

Улан-Батор проигнорировал свои обязательства, что вызвало резкую реакцию Украины.

Более детально о таком шаге Монголии - в материале РБК-Украина.

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