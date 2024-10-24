Монголію офіційно визнали порушницею через відмову заарештувати Путіна

У Міжнародному кримінальному суді підтвердили, що Монголія порушила зобов'язання, коли відмовилася заарештувати голову Кремля Володимира Путіна. Справу розгляне Асамблея держав-учасниць Римського статуту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МКС.
Згідно з рішенням палати попереднього провадження МКС, Монголія не виконала прохання МКС про співпрацю, всупереч положенням Римського статуту. Такий крок Улан-Батора перешкоджав здійсненню судом своїх функцій та повноважень.
"Зважаючи на серйозність відмови Монголії співпрацювати з судом, Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць", - сказано в повідомленні МКС.
Також палата попереднього провадження у своєму рішенні наголосила, що імунітет глави держави не є підставою для того, щоб ігнорувати ордер на арешт.
"Держави-учасниці та держави, які визнають юрисдикцію суду, зобов'язані заарештовувати та видавати осіб, на яких видано ордери МКС, незалежно від їхнього офіційного становища чи громадянства", - підтвердила палата попереднього провадження.
Нагадаємо, на початку вересня російський диктатор Володимир Путін відвідав Монголію. Глава Кремля не побоявся поїхати туди навіть незважаючи на той факт, що Монголія ще у 2003 році ратифікувала Римський статут.
У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, тому всі країни, які ратифікували Римський статут, зобов'язані виконувати таке рішення.
Улан-Батор проігнорував свої зобов'язання, що спричинило різку реакцію України.
Більш детально про такий крок Монголії - у матеріалі РБК-Україна.
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