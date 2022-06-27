Ракетний удар по Кременчуку: в ТЦ було понад тисячу цивільних
Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру Кременчука, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, про кількість жертв наразі невідомо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
"Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів", - зазначив глава держави.
Він додав, що Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що зараз на місці працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Кількість постраждалих уточнюється.
"Ракетний удар по ТРЦ із людьми в Кременчуці - черговий воєнний злочин росіян. Злочин проти людяності. Це неприхований та цинічний акт терору проти мирного населення. Росія - держава-терорист", - написав Лунін.
О 17:46 заступник голови ОП України Кирило Тимошенко повідомив про 20 поранених, з них 9 у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули.
Нагадаємо, сьогодні близько 16:00 у Кременчуку пролунали потужні вибухи.
Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами у людне місце.
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