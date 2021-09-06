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Монастирський проти радикального поділу МВС: пояснив чому

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 11:22
Монастирський проти радикального поділу МВС: пояснив чому Фото: голова МВС Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Новий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський виступає проти радикального поділу МВС. Система, за його словами, працює.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

Він вважає, що структура МВС має залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави.

"Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, Прикордонних військ, це неправильний підхід у принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", - заявив Монастирський.

За його словами, досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, ефективний. Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах задіяно приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест.

Він розповів, що прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи.

"Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у Зеленського підтримали поділ МВС.

Раніше у МВС розповіли, чому проти відділення Нацгвардії та прикордонників.

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Денис Монастирський Міністерство внутрішніх справ України
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