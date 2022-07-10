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Монастирський візьме участь у саміті очільників МВС європейських країн

Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський візьме участь у саміті голів МВС Європейського Союзу, що пройде завтра, 11 липня, у Празі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Монастирського в ефірі телемарафону.

Міністр зазначив, що його запросили приїхати на це засідання.

"Декілька разів до цього я брав участь онлайн, а завтра я зможу на один день приїхати і розказати міністрам, які виклики мало МВС та органи, які входять в систему, в перші дні війни і до чого їм (країнам ЄС - ред.) треба готуватися з огляду на агресію РФ", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно відбулася зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії. Голови МЗС поставили вимогу Росії щодо зняття блокади експорту українського зерна.

Проте дипломати не змогли знайти спільну мову щодо війни Росії в Україні та домовитися про те, як впоратися з її глобальними наслідками.

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Денис МонастирськийЕвросоюз