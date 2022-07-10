Монастырский примет участие в саммите глав МВД европейских стран

Министр внутренних дел Денис Монастырский примет участие в саммите глав МВД Европейского Союза, который пройдет завтра, 11 июля, в Праге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Монастырского в эфире телемарафона.

"Несколько раз до этого я принимал участие онлайн, а завтра я смогу на один день приехать и рассказать министрам, какие вызовы были у МВД и органов, которые входят в систему, в первые дни войны и к чему им (странам ЕС - ред.) надо готовиться учитывая агрессию РФ", - сказал он.

Министр отметил, что его пригласили приехать на это заседание.

Напомним, недавно состоялась встреча министров иностранных дел G20 в Индонезии. Главы МИД потребовали от России снять блокаду экспорта украинского зерна.

Однако дипломаты не смогли найти общий язык относительно войны России в Украине и договориться о том, как справиться с ее глобальными последствиями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.