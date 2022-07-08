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Дипломати G20 не змогли домовитись щодо війни в Україні, - АР

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 19:07
Дипломати G20 не змогли домовитись щодо війни в Україні, - АР Фото: G-20 не змогли домовитись щодо війни в Україні (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Дипломати з країн G20 під час зустрічі на Балі не змогли знайти спільну мову щодо війни Росії в Україні та домовитися про те, як впоратися з її глобальними наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Дипломати не узгодили підсумкове комюніке і навіть не зробили традиційного групового фото.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.

Зокрема, Лавров залишав засідання принаймні двічі. Вперше, коли його німецька колега Анналена Бербок виступала на відкритті зустрічі. За словами одного із західних дипломатів, вдруге голова мзс росії вийшов із зали засідань перед тим, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба мав виступити із відеозверненням.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі відмовився від участі в офіційній званій вечері міністрів закордонних справ G20 на Балі.

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