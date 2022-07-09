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Міністри G20 звернулися до Росії зі спільним закликом: про що йдеться

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Балі, Субота 09 липня 2022 14:43
Міністри G20 звернулися до Росії зі спільним закликом: про що йдеться Фото: міністри G20 звернулися до Росії зі спільним закликом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Зустріч міністрів закордонних справ G20 в Індонезії продемонструвала консенсус. Вони поставили вимогу Росії щодо зняття блокади експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми сподіваємося, що результатом цієї зустрічі стане те, що Росія побачить, наскільки широко поширений консенсус щодо необхідності досягнення прогресу в питанні зерна. Це показало цінність скликання G20", - повідомив західний чиновник, який був присутнім на зустрічі.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20 також звернувся до Росії із закликом розблокувати вивіз зерна з України.

Також в США заявили, що країни G20 повинні притягати Росію до відповідальності, а також наполягати на тому, щоб вона підтримала поточні зусилля ООН, спрямовані на те, щоб знову відкрити морські шляхи для доставлення зерна.

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