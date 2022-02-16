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Монастирський про кібератаку на банки та "Дію": спроба не вдалася

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прокоментував збій в роботі інтернет-банкінгів ПриватБанку та Ощадбанку. За його словами, спроба не вдалася.

Про це він заявив під час марафону Єднання, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

Він також заявив про спробу кібератаки на "Дію".

"Вчора відбулася одна з наймасшт кібератак. Ця спроба не вдалась. "Дія", держбанки працюють безперешкодко", - повідомив він.

Що сталось

Вчора не працювали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайти Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що під кібератаку з Росії та Китаю потрапила і "Дія", однак вона була відбита і користувачі нічого не помітили.

РБК-Україна також писало, що 14 січня на українські інтернет-ресурси була скоєна масштабна кібератака. Тоді постраждали понад 70 сайтів, в тому числі державні.

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Денис МонастирськийКібератака