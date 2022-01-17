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Кібератака на Україну. Стало відомо, як хакерам вдалося зламати сайти

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Київ, Понеділок 17 січня 2022 18:11
Кібератака на Україну. Стало відомо, як хакерам вдалося зламати сайти Фото: СБУ встановила, як хакери атакували державні сайти (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці продовжують розслідувати кібератаку на державні сайти, яка сталася 14 січня. Наразі спеціалісти встановили, як хакерам вдалося отримати доступ до державних ресурсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Встановлено, що у ході кібератаки відбулася несанкціонована зміна сторінок сайтів та уражено ІТ-інфраструктуру органів державної влади, які використовували продукти одного і того ж розробника. Вказаний розробник теж постраждав у ході кібератаки", - розповіли в СБУ.

Хакери використали вразливості систем управління контентом сайту OctoberCMS та Log4j, а також скомпрометовані облікові записи співробітників компанії-розробника.

"У результаті було пошкоджено MBR записи (службова інформація на носії, необхідна для доступу до даних) на окремих серверах та користувацьких комп’ютерах. При чому це стосується як операційних систем під управлінням Windows, так і Linux", - зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці збираються цифрові докази та аналізують знайдене шкідливе програмне забезпечення та лог-файли систем.

"Нині відновило роботу 95% сайтів, що постраждали внаслідок кібератаки на державні інформаційні ресурси в ніч на п'ятницю", - додали в службі.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю десятки державних сайтів піддалися масштабній кібератаці.

Крім того, з п'ятниці на державні сайти ведуться DDOS-атаки.

А сьогодні стало відомо про нові кібератаки на державні ресурси України.

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Кібератака Служба безпеки України
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