Монастырский о кибератаке на банки и "Дію": попытка не удалась

Он также заявил о попытке кибератаки на "Дію".

"Вчера состоялась одна из самых массовых кибератак. Эта попытка не удалась. "Дія", госбанки работают беспрепятственно", - сообщил он.

Что произошло

Вчера не работали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что под кибератаку из России и Китая попала и "Дія", однако она была отбита и пользователи ничего не заметили.