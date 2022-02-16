Монастырский о кибератаке на банки и "Дію": попытка не удалась

Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал сбой в работе интернет-банкингов Приватбанка и Ощадбанка. По его словам, попытка не удалась.
Об этом он заявил во время марафона Единения, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию.
Он также заявил о попытке кибератаки на "Дію".
"Вчера состоялась одна из самых массовых кибератак. Эта попытка не удалась. "Дія", госбанки работают беспрепятственно", - сообщил он.
Вчера не работали Приват24, Ощадбанк 24/7, сайты Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что под кибератаку из России и Китая попала и "Дія", однако она была отбита и пользователи ничего не заметили.
РБК-Украина также писало, что 14 января на украинские интернет-ресурсы была совершена масштабная кибератака. Тогда пострадали более 70 сайтов, в том числе государственные.