ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Монастырский едет в Польшу, чтобы обсудить инцидент с "подарком"

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 декабря 2022 16:25
Монастырский едет в Польшу, чтобы обсудить инцидент с "подарком" Фото: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В скором времени должна состояться встреча глав МВД Украины Дениса Монастырского и Польши Мариуша Каминского, которая поставит точку в слухах об "украинском подарке" генералу Ярославу Шимчику, главному коменданту полиции Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

По словам Каминского, глава МВД Украины выразил готовность приехать в Польшу и встретиться со своим польским коллегой в ближайшее время. Визит касается украинского подарка генералу Ярославу Шимчику.

"В то же время, прекращая спекуляции СМИ, я исключаю увольнение главкома
польской полиции", - отметил польский министр.

Напомним, что глава МВД Польши Мариуш Каминский встал на защиту Ярослава Шимчика, заявив, что гранатомет был "официальным подарком" от украинских коллег, однако начальник полиции не был информирован о том, что он окажется "не таким, как сказали хозяева". По словам Каминского, происшествие выясняется также и украинской стороной.

На днях РБК-Украина сообщало, что после выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик впервые поделился подробностями о взрыве "украинского подарка" в его кабинете.

Добавим, что в результате взрыва гранатомета, подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Польша
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах