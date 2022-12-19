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Монастирський їде в Польщу, щоб обговорити інцидент з "подарунком"

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Україна, Понеділок 19 грудня 2022 16:25
Монастирський їде в Польщу, щоб обговорити інцидент з "подарунком" Фото: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Незабаром має відбутися зустріч очільників МВС України Дениса Монастирського і Польщі Маріуша Камінського, яка поставить крапку у чутках про "український подарунок" генералу Ярославу Шимчику, головному коменданту поліції Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Камінського.

За словами Камінського, очільник МВС України висловив готовність приїхати до Польщі і зустрітися зі своїм польським колегою найближчим часом. Візит стосується українського подарунка для генерала Ярослава Шимчика.

"Водночас, припиняючи спекуляції ЗМІ, я виключаю звільнення головкома
польської поліції", - зазначив польський міністр.

Нагадаємо, що голова МВС Польщі Маріуш Камінський став на захист Ярослава Шимчика, заявивши, що гранатомет був "офіційним подарунком" від українських колег, проте начальник поліції не був поінформований про те, що він виявиться "не таким, як сказали господарі". За словами Камінського, пригода з’ясовується також й українською стороною.

Днями РБК-Україна повідомляло, що після виписки із лікарні голова польської поліції Ярослав Шимчик вперше поділився подробицями вибуху "українського подарунку" в його кабінеті.

Додамо, що внаслідок вибуху гранатомета, подарованого головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну, постраждали три особи.

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Міністерство внутрішніх справ України Польща
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