МОН утвердило новую систему оценивания: какие изменения ждут учеников 1-9 классов с сентября

Министерство образования и науки Украины утвердило систему и общие критерии оценки результатов обучения учеников. Новые правила определяют единые подходы к оценке школьников в заведениях общего среднего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Главное:
Система и критерии устанавливают общие подходы к оцениванию результатов обучения учеников. Они распространяются на все формы получения полного общего среднего образования.
Документ определяет:
При этом в системе четко разграничены понятия оценивание и оценка. Оценивание рассматривается как процесс наблюдения и определения результатов обучения, а оценка - как результат этого процесса.
В документе указано, что оценка является конфиденциальной информацией. Доступ к ней будут иметь педагоги, осуществляющие соответствующую оценку, сам ученик и его родители или другие законные представители.
Информировать школьников и их законных представителей о результатах обучения могут во время индивидуальных встреч, с помощью бумажных или электронных носителей, информационно-коммуникационных технологий, а также через фиксацию результатов в свидетельстве достижений.
МОН предусмотрело поэтапное внедрение новой системы оценивания.
С нового учебного года она будет применяться в 1-9 классах.
С 2027-2028 учебного года новые правила распространят на 1-10 классы, а с 2028-2029 учебного года - на 1-12 классы.
Таким образом, система постепенно охватит все классы, получающие полное среднее образование.
Ранее РБК-Украина рассказывало, как будет проходить учебный год 2026-2027. Он начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2027 года, а конкретные даты завершения обучения и летних каникул будут определять сами школы с учетом ситуации с безопасностью.
Напомним, российский удар уничтожил более 410 тысяч школьных учебников для 4-х и 9-х классов. Поэтому часть тиража придется печатать повторно, а доставку книг в школы отложат по меньшей мере на несколько месяцев.