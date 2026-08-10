МОН затвердило нову систему оцінювання: які зміни чекають на учнів 1-9 класів з вересня

Головне: Єдині стандарти: МОН затвердило нові правила та загальні критерії оцінювання, які встановлюють єдині підходи для всіх шкіл і форм здобуття середньої освіти.

МОН затвердило нові правила та загальні критерії оцінювання, які встановлюють єдині підходи для всіх шкіл і форм здобуття середньої освіти. Таємниця оцінок: Оцінка офіційно визнана конфіденційною інформацією. Доступ до неї матимуть лише сам учень, його батьки (чи опікуни) та вчителі.

Оцінка офіційно визнана конфіденційною інформацією. Доступ до неї матимуть лише сам учень, його батьки (чи опікуни) та вчителі. Розмежування понять: У новій системі розделено поняття "оцінювання" (процес спостереження й аналізу) та "оцінка" (підсумковий результат цього процесу).

У новій системі розделено поняття "оцінювання" (процес спостереження й аналізу) та "оцінка" (підсумковий результат цього процесу). Способи інформування: Про результати навчання батькам повідомлятимуть під час індивідуальних зустрічей, через електронні або паперові щоденники та у свідоцтві досягнень.

Про результати навчання батькам повідомлятимуть під час індивідуальних зустрічей, через електронні або паперові щоденники та у свідоцтві досягнень. Етапи впровадження: З нового навчального року система запрацює для учнів 1-9 класів.

Що передбачають нові правила

Система та критерії встановлюють загальні підходи до оцінювання результатів навчання учнів. Вони поширюються на всі форми здобуття повної загальної середньої освіти.

Документ визначає:

принципи оцінювання;

види та форми оцінювання;

методи оцінювання;

шкали оцінювання;

правила та процедури визначення результатів навчання.

Якими будуть оцінки

У документі чітко розмежовано поняття "оцінювання" та "оцінка". Оцінювання - це процес спостереження, збору та інтерпретації інформації про навчання, тоді як оцінка є результатом цього процесу та відображає рівень досягнення очікуваних результатів навчання.

Передбачено чотири шкали оцінювання:

вербальна - оцінювання за допомогою словесних формулювань;

- оцінювання за допомогою словесних формулювань; рівнева - початковий, середній, достатній та високий рівні;

- початковий, середній, достатній та високий рівні; бальна - традиційна 12-бальна шкала від 1 до 12;

- традиційна 12-бальна шкала від 1 до 12; дихотомічна - "зараховано"/"незараховано".

При цьому для різних вікових груп діятимуть різні правила. Учнів 1-2 років навчання оцінюватимуть виключно за вербальною шкалою. Для 3-4 років навчання використовуватимуть вербальну та рівневу шкали, а для 5-12 років - вербальну, рівневу або бальну під час формувального оцінювання та бальну під час поточного й підсумкового.

Чотири рівні відповідатимуть таким діапазонам:

початковий - 1-3 бали ;

; середній - 4-6 балів ;

; достатній - 7-9 балів ;

; високий - 10-12 балів.

Хто матиме доступ до оцінок

У документі зазначено, що оцінка є конфіденційною інформацією. Доступ до неї матимуть педагоги, які здійснюють відповідне оцінювання, сам учень та його батьки або інші законні представники.

Інформувати школярів та їхніх законних представників про результати навчання можуть під час індивідуальних зустрічей, за допомогою паперових або електронних носіїв, інформаційно-комунікаційних технологій, а також через фіксацію результатів у свідоцтві досягнень.

Коли нова система запрацює

МОН передбачило поетапне впровадження нової системи оцінювання.

З нового навчального року вона застосовуватиметься у 1-9 класах.

З 2027-2028 навчального року нові правила поширять на 1-10 класи, а з 2028-2029 навчального року - на 1-12 класи.

Таким чином, система поступово охопить усі класи, які здобувають повну загальну середню освіту.