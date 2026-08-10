МОН затвердило нову систему оцінювання: які зміни чекають на учнів 1-9 класів з вересня

Міністерство освіти і науки України затвердило систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів. Нові правила визначають єдині підходи до оцінювання школярів у закладах загальної середньої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Освіта.ua.
Головне:
Система та критерії встановлюють загальні підходи до оцінювання результатів навчання учнів. Вони поширюються на всі форми здобуття повної загальної середньої освіти.
Документ визначає:
У документі чітко розмежовано поняття "оцінювання" та "оцінка". Оцінювання - це процес спостереження, збору та інтерпретації інформації про навчання, тоді як оцінка є результатом цього процесу та відображає рівень досягнення очікуваних результатів навчання.
Передбачено чотири шкали оцінювання:
При цьому для різних вікових груп діятимуть різні правила. Учнів 1-2 років навчання оцінюватимуть виключно за вербальною шкалою. Для 3-4 років навчання використовуватимуть вербальну та рівневу шкали, а для 5-12 років - вербальну, рівневу або бальну під час формувального оцінювання та бальну під час поточного й підсумкового.
Чотири рівні відповідатимуть таким діапазонам:
У документі зазначено, що оцінка є конфіденційною інформацією. Доступ до неї матимуть педагоги, які здійснюють відповідне оцінювання, сам учень та його батьки або інші законні представники.
Інформувати школярів та їхніх законних представників про результати навчання можуть під час індивідуальних зустрічей, за допомогою паперових або електронних носіїв, інформаційно-комунікаційних технологій, а також через фіксацію результатів у свідоцтві досягнень.
МОН передбачило поетапне впровадження нової системи оцінювання.
З нового навчального року вона застосовуватиметься у 1-9 класах.
З 2027-2028 навчального року нові правила поширять на 1-10 класи, а з 2028-2029 навчального року - на 1-12 класи.
Таким чином, система поступово охопить усі класи, які здобувають повну загальну середню освіту.
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