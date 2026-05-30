В МОН раскрыли, сколько украинцев будут сдавать НМТ в этом году

Министр отметил, что количество регистраций на тест стабильно увеличивается.

"Растет количество тех, кто записывается на НМТ у нас. И это уже по отношению к 2025 году, а в 2025-м выросло по отношению к 2024 году. Поэтому мы имеем рост и в этом показателе, и в показателе поступления в украинские высшие учебные заведения", - заявил Лисовой.

Повлиял ли выезд молодежи за границу

Отдельно министра спросили, сказалось ли на вступительной кампании разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам Лисового, пока МОН не фиксирует негативного влияния этого решения.

"Мы сегодня не прослеживаем никакого негативного влияния, то есть мы видим рост тех, кто регистрируется на тест НМТ", - подчеркнул он.

Он добавил, что около 30 тысяч регистраций на тест поступили от украинцев, которые находятся за рубежом и планируют поступать в украинские университеты.

"Поэтому нет какой-то тенденции критического выезда студентов, которая бы превышала какую-то стандартную ситуацию", - пояснил министр.

Спрос на украинские университеты сохраняется

Лисовой отметил, что сейчас не наблюдается критического оттока абитуриентов в иностранные учебные заведения.

В то же время традиционно высоким остается интерес к обучению в Польше и Словакии. Однако украинские университеты также демонстрируют положительную динамику.

Особенно растет количество студентов в учреждениях высшего образования западных регионов страны, где есть возможность проводить обучение в офлайн-формате.

"Мы констатируем факт заинтересованности в университетах, которые обеспечивают офлайн-обучение, начиная вот с Житомира, Луцка, Ивано-Франковска и дальше на запад - там рост контингентов существенный: львовские университеты, ужгородские. Мы поддерживаем и констатируем положительную тенденцию", - подытожил Лисовой.